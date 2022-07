Omwonenden Appingedam tegen komst datacenter

Groningen­veld dit najaar op waakvlam, boorputten blijven open

Het gasveld in Groningen gaat in oktober zoals eerder aangekondigd op de waakvlamstand. Wel blijven alle boorputten voorlopig nog open. Dat is volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) nodig om gezien de onzekere omstandigheden op de energiemarkt “maximale flexibiliteit te houden”.

20 juni