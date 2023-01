Ondanks politieblokkade meer tractoren dan toegestaan bij provinciehuis Groningen, protest voorbij

UpdateHet boerenprotest bij het Provinciehuis in Groningen is afgelopen. De demonstratie liep ten einde nadat een aantal actievoerders binnen koffie had gedronken met verantwoordelijk gedeputeerde Johan Hamster. Even daarvoor hadden zich voor de deur van het Provinciehuis aan het Martinikerkhof tientallen actievoerders verzameld met elf tractoren, meerdere trucks en auto’s.

De actievoerders kwamen met meer voertuigen dan de drie tractoren waarvoor de gemeente toestemming had gegeven. De politie trad niet op, maar noteerde wel de kentekens van de voertuigen. Of de overtreding nog een vervolg krijgt, is aan het Openbaar Ministerie. Dat kijkt naar de verdere afhandeling, zei een woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling. Volgens hem verliep het protest rustig.

De politie zette de toegangswegen naar het Martinikerkhof af met busjes. Desondanks konden er toch meer voertuigen dan toegestaan doorheen. Op de aanhanger van de tractoren hing een groot spandoek met de tekst ‘Van der Wal, wij zijn je leugens zat’ en een blauw-wit-rode vlag. Op een spandoek op een busje stond de tekst ‘Wanneer onrecht recht wordt, wordt verzet een plicht’.

Applaus

De boeren Jan en Piet, die hun achternaam niet wilden geven, kregen een luid applaus toen ze uit het Provinciehuis kwamen. Ze vertelden na afloop dat ze met Hamster onder meer spraken over ‘het uitvoeren van de maatregelen die de provincie vanuit Den Haag krijgt opgelegd’. ,,Of ze erin mee willen gaan en of ze willen inzien dat die plannen niet allemaal op waarheid berusten”, zei Jan. ,,We hopen dat er geluisterd wordt naar de landbouw en niet alleen naar Den Haag.”

Of ze een goed gevoel hebben overgehouden aan het gesprek, wilden de boeren niet zeggen. Wel is er hoop. ,,Ik zie toch in de meeste provinciehuizen een verschil tussen de eerste vijf minuten en de laatste vijf minuten. Ik denk dat bij de meesten de laatste vijf minuten er toch iets indaalt, dat de mensen gaan nadenken: die landbouwsector kon toch wel eens gelijk hebben. Het kon toch wel eens ietsje anders liggen dan Den Haag ons doet geloven.”

Tientallen tractoren trokken dinsdag van Assen naar Groningen, waar ook al geprotesteerd werd bij het provinciehuis. Het was het slot van een serie protesten tegen het stikstofbeleid langs provinciehuizen in Nederland.

