Ondanks politieblokkade meer tractoren dan toegestaan bij provinciehuis Groningen

UpdateVoor het provinciehuis in Groningen staan vanmiddag elf tractoren en meerdere trucks. De gemeente heeft toestemming gegeven voor de aanwezigheid van slechts drie tractoren, maar de politie treedt vooralsnog niet op. De politie verzamelt gegevens van voertuigen die in overtreding zijn ‘om te kunnen handhaven’, zegt de woordvoerder van de burgemeester.

Tientallen tractoren trokken vandaag van Assen naar Groningen. De politie zette eerder de toegangswegen naar het Martinikerkhof, waar het provinciehuis is, af met busjes. Desondanks konden er toch meer voertuigen dan toegestaan doorheen. Bij het provinciehuis staan enkele tientallen actievoerders. De sfeer is rustig. Vooralsnog is er niemand aangehouden, aldus de gemeente.

Aan een van de tractoren hangt een groot spandoek met de tekst ‘Van der Wal, we zijn je leugens zat’ en een blauw-wit-rode vlag. Op het Martinikerkhof staat ook een busje met een aanhanger. Op het busje hangt eveneens een spandoek met daarop: ‘Wanneer onrecht recht wordt, wordt verzet een plicht’.

Vanochtend protesteerden tientallen boeren ook al bij het provinciehuis in het Drentse Assen. Een week geleden startten de boeren met hun serie protesten tegen het stikstofbeleid bij provinciehuizen. Boerenactiegroep Agractie sprak gisteren na een vergadering met de overheid en andere partijen over een landbouwakkoord opnieuw twijfels uit over het kabinet en of ‘met deze overheid wel afspraken zijn te maken’.

Morgenavond organiseert de groep een informatieavond over het stikstofbeleid in het Utrechtse Woudenberg. Daar zal minister Piet Adema (Landbouw) te gast zijn om tekst en uitleg te geven over de stand van zaken rondom het stikstofbeleid. Farmers Defence Force zei al dat er nieuwe acties komen als boeren versneld minder grond mogen bemesten. Dat is momenteel een heikel punt, nadat Adema vorige week zei dat de boeren toch sneller aan strengere mestregels moeten voldoen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.