Onderwijsinstellingen verwachten weinig problemen vervoersstaking

Meerdere universiteiten, hogescholen en mbo’s verwachten niet dat de landelijke staking in het streekvervoer morgen en vrijdag tot problemen zal leiden. Ze gaan er vanuit dat verreweg de meeste studenten naar de colleges of lessen kunnen komen en daarom gaan die op een uitzondering na gewoon door, blijkt uit een rondgang van het ANP. Wel wordt studenten gevraagd het reisadvies in de gaten te houden en eventueel op zoek te gaan naar alternatief vervoer.

Het Alfa-college, dat opleidingen heeft in Assen, Hoogeveen (Drenthe), Groningen en Overijssel, zegt coulant om te gaan met studenten die last hebben van de staking. Waar mogelijk gaan lessen door, maar dat is ook afhankelijk van medewerkers die van het ov gebruik maken. ,,We gaan niet bij voorbaat de lessen online geven. Voor sommige praktijklessen is dat ook heel lastig”, laat een woordvoerder weten. ,,Als studenten niet kunnen komen, is dat overmacht. Dan gaan we niet zeggen dat ze hun tentamenkans kwijt zijn.” De school verwacht als gevolg van de staking wel een flink aantal studenten minder te zien.

De Hanzehogeschool in Groningen voorziet vanwege eerdere ervaringen met stakingen weinig problemen. De school spreekt de studenten aan op hun eigen verantwoordelijkheid en raadt ze aan om meer tijd in te plannen voor hun reis of op tijd naar alternatief vervoer te zoeken. ,,Bij eerdere stakingen ging het prima”, laat een woordvoerder weten. ,,Studenten zijn er dus wel enigszins op voorbereid. Er zullen vast een paar studenten niet kunnen komen, maar het onderwijs gaat gewoon door.”

De Universiteit Twente, die geen maatregelen neemt, verwacht dat de staking weinig impact heeft omdat de meeste studenten met NS-treinen komen, en die rijden volgens de normale dienstregeling. “We weten uit ervaring dat de meeste studenten de universiteit ook tijdens stakingen gewoon kunnen bereiken. Met studenten die niet kunnen komen en daardoor een tentamen missen zullen we kijken naar een passende oplossing”, laat een woordvoerder weten.

Ook op de Universiteit Utrecht gaat het onderwijs door, maar de aanwezigheidsplicht vervalt voor lessen waar dat normaal gesproken wel geldt. Dat gaat niet op voor toetsen en tentamens, laat de universiteit weten. Die worden ondanks de vervoersstaking niet uitgesteld. “De staking is geen geldige reden om afwezig te zijn bij een tentamen of een andere toetsvorm en je krijgt dan dus geen extra toetskans”, staat op de website. De Radboud Universiteit zit in de tentamenperiode en tentamens worden ook daar niet uitgesteld. Wel laat de woordvoerder weten dat studenten die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer zich kunnen melden zodat zij mogelijk een extra tentamenkans kunnen krijgen. “De regelingen verschillen per faculteit”.

ROC Midden Nederland, met scholen verspreid over Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort, laat weten dat het per school en per opleiding verschilt hoe er met de staking wordt omgegaan. Per opleiding wordt gekeken of het mogelijk is lessen eventueel digitaal te geven of te verplaatsen, zegt een woordvoerder.