Onderwijsminister Dijkgraaf en minister Jetten bezoeken Hanzehogeschool in Groningen

Gasunie verwacht drijvende lng-terminal in augustus in Eemshaven

Een drijvende lng-fabriek komt in augustus aan in de Eemshaven, verwacht Gasunie. Het vaartuig verlaat in mei de haven van Singapore om koers te zetten naar Nederland. Het schip kan ladingen vloeibaar gemaakt aardgas (lng) weer omzetten in gasvorm, waarna het aan het Nederlandse gasnet kan worden geleverd.

11:02