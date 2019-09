Onderzoek naar enorme toename aan schadeclaims bij schadeloket Groningen

‘Lastig om te duiden’

Opvallend is dat veel claims die nu worden ingediend, afkomstig zijn van mensen die nog niet eerder aan de bel hebben getrokken. ,,Niet bij ons, maar ook niet bij de NAM of het Centrum Veilig Wonen. We weten niet waarom mensen hun schade nu wel melden. Dat is lastig om te duiden. Daarom willen we daar een onderzoek naar doen’’, aldus Schaafsma. ,,Wat zijn de gevolgen van het grote aantal nieuws claims? En hoe lang gaat dat door, hoeveel schades kunnen we nog verwachten? We moeten hier snel een oplossing voor vinden.’’