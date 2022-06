Onderzoeker: NAM stopte rapport over snellere bodemdaling in la

Er was al in de jaren tachtig wetenschappelijk onderzoek voorhanden dat een versnelling voorspelde in de bodemdaling als gevolg van de gaswinning in Groningen. Meetgegevens bevestigden dat die ook optrad, maar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) liet tegenonderzoek doen waaruit zou blijken dat de bodemdaling wel een rechte lijn zou volgen. Kritiek daarop werd niet wereldkundig gemaakt.

Dat komt naar voren uit het verhoor van onderzoeker Hans de Waal (ex-Shell, nu Staatstoezicht op de Mijnen) door de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de gevolgen van de gaswinning. De Waal ontwikkelde een model dat een versnelling in de bodemdaling voorspelde, maar merkte later dat zijn werk werd ‘afgeschreven’ door de NAM. ,,Het rapport werd in een kluis gestopt.”

,,Heel opmerkelijk”, noemde De Waal de gang van zaken. Het tegenonderzoek van de NAM werd uitgevoerd door twee ‘gerenommeerde wetenschappers’ van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) maar die lieten na hemzelf te raadplegen. Vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit was dat ‘niet goed’, vindt hij.

‘Merkwaardig rapport’

Dat de NAM deze second opinion betaalde, was volgens De Waal niet ongebruikelijk. ,,Misschien heel onverstandig, maar dat was wel usance”, zei hij. Het onderzoek leidde ertoe dat de voorspelling voor de bodemdaling neerwaarts werd bijgesteld. ,,Daar was nou niet echt reden toe”, vindt De Waal. ,,Het is, zeker achteraf gezien, een heel merkwaardig rapport geweest.”

Ook binnen SodM was er kritiek van een collega, zo is De Waal duidelijk geworden bij het doorspitten van documenten ter voorbereiding op de parlementaire enquête. Maar in overleg met de NAM werd besloten die niet naar buiten te brengen.

Toen De Waal zijn bevindingen in 1979 presenteerde, was dat niet meteen aanleiding tot actie voor de NAM. Hij herinnert zich dat de toenmalige directeur van het gasbedrijf zei: ,,We doen een heel mooi veldexperiment in Groningen, en laten we daar de resultaten even van afwachten.”

‘SodM kwam jarenlang menskracht en kennis tekort’ Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) had jarenlang niet de mensen en middelen om goed toezicht te kunnen houden op de gaswinning in Groningen. Ook ontbrak bij de toezichthouder lange tijd de benodigde kennis over bijvoorbeeld aardbevingen, aldus De Waal tegenover de parlementaire enquêtecommissie. De aanwezige kennis was vooral gebaseerd op bevingen die van nature voorkomen door spanningen in de aardkorst, en niet op bevingen veroorzaakt door delfstoffenwinning. Pas na de zware aardbeving in Huizinge in 2012 is de kennispositie volgens De Waal ‘ontzettend veel beter geworden’. Maar tien jaar later moet hij ook erkennen ‘dat het nog steeds niet veilig is’ in Groningen. Bedrijfsleven, politiek en toezichthouders hebben volgens De Waal jarenlang ‘in een tunnel’ geleefd waarin geen ruimte was voor geluiden over de risico’s die de gaswinning met zich meebracht. Er werden miljarden verdiend, maar er werd nauwelijks geïnvesteerd in kennis over de mogelijke gevolgen voor de bodem. ,,Het was niet welkom, niemand wilde dat horen.” Het lijkt er volgens De Waal op dat een heel klein groepje steeds de besluiten heeft genomen en dat veiligheid daarbij ‘nooit een grote rol heeft gespeeld’. Hij noemt dat ‘wonderlijk’ en hoopt dat de parlementaire enquête onder meer duidelijk maakt hoe het kan dat ‘zo lang in die tunnel is geleefd’.