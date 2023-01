Ongeveer 120 mensen tekenen condoleanceregister paus, herdenkingsdiensten in meerdere steden

De Apostolische Nuntiatuur is het equivalent van de Vaticaanse ambassade in Den Haag. De nuntius is de diplomatieke vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in een land en heeft dezelfde functie als een ambassadeur. In Nederland is dat de Zuid-Koreaan Paul Tschang In-Nam.

Het afgetreden hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk overleed op 31 december. Hij trad in 2013 vanwege gezondheidsredenen af, als eerste paus in zo’n zeshonderd jaar. Daarna woonde hij in een klooster in Vaticaanstad en trad zelden in de openbaarheid. Vandaag wordt de 95-jarige Benedictus begraven in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. De emeritus paus is gisteren in Nederland op verschillende plekken herdacht. Zo waren er in Roermond, Groningen, en Rotterdam requiemmissen.