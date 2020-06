Ontsteltenis over weghalen knuffels van strooiveld Yarden Groningen

Draaft Groningen (braafste jongetje van de klas) niet een beetje door met de coronamaat­re­ge­len?

15:21 Ondernemers in Groningen winden zich op over het fietsverbod in de binnenstad en over de looproute van 3,5 meter tussen terras en weg. ,,Veiligheid voor alles’’, zegt burgemeester Koen Schuiling.