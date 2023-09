Oosterparkers VR1 verplettert VVK VR3

Man (67) beroofd bij pinauto­maat in Groningen: verdachte na vlucht op bromfiets aangehou­den

Donderdagavond is een 67-jarige man bij een pinautomaat op de Ubbo Emmiusstraat in Groningen beroofd van een ‘groot geldbedrag’. De verdachte vluchtte weg, maar is later op de avond aangehouden.