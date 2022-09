Oostersluis in Groningen dicht door stenen op de bodem die sluisdeuren blokkeren

EZ wist dat gaswinning na beving Huizinge omlaag kon: ‘Groningse gas maximalise­ren was basis van plannen’

Ook het ministerie van Economische Zaken wist dat de gaswinning in Groningen in 2013, het jaar na de beving in Huizinge, met bijna een derde kon worden worden verminderd. Anton Broenink, voormalig operatiechef bij GasTerra, zei in zijn verhoor als onderdeel van de parlementaire enquête naar het Groningse gasdossier, dat hij het ministerie berekeningen had gestuurd van een minimumwinning.

