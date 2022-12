Op deze plekken in Groningen kun je deze winter gratis opwarmen

Door indebuurt GroningenGeen enkele Groninger mag in de kou zitten. Ook niet als de gasprijzen zo hoog zijn als nu. Dat is de missie van het Leger des Heils en daarom start de organisatie met zogenoemde Warme Kamers. Ook in Groningen zijn Warme Kamers.

Iedere Groninger die even wil opwarmen zonder zich zorgen te maken over de energierekening, kan bij Forum naar binnen. Dit is een van de locaties in Nederland waar een Warme Kamer is. ,,Je kan dan lekker een kop koffie drinken, een praatje maken, maar ook gewoon studeren of werken. Het maakt niet uit waarom je komt, we willen mensen helpen”, vertelt woordvoerder Menno de Boer.

Verschillende plekken

De Warme Kamers zijn bij het Leger des Heils zelf, maar ook op andere plekken. Zo zijn ook de deuren van vrijwel alle bibliotheken in Nederland geopend tijdens de wintermaanden. De Boer: ,,Bibliotheken liggen vaak centraal en zijn qua bouwwerk een goede plek om mensen op te vangen. Daarnaast kun je in sommige steden ook naar binnen bij scholen, provinciehuizen of andere openbare plekken. Je hoeft je niet vooraf aan te melden; je bent altijd welkom.”

Warme Kamers in Groningen

- Forum Groningen

- Bij Bosshardt Groningen Oosterpark

- Korps Groningen

Eigen Warme Kamer

Begin november is de duizendste Warme Kamer geopend in Nederland. Maar dit aantal kan verder oplopen: ,,Iedereen die wil, kan een eigen vestiging openen”, geeft De Boer aan. ,,Die kun je gewoon aanmelden via de website. Dan kunnen we elkaar een beetje helpen in lastige tijden.”

Dit artikel is geschreven door indebuurt Groningen en valt onder de redactionele verantwoordelijkheid van indebuurt. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met indebuurt via indebuurt.nl/groningen.