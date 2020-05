Oplossing voor te weinig ruimte: terras met twee verdiepingen

Binnen in grand café De Drie Gezusters mogen vanaf 1 juni maar 30 mensen rondlopen, ,,Maar buiten zijn meer mensen geen probleem”, zegt Meyer. Met ruim 50 kroegen verspreid over het land is hij de grootste kroegbaas van Nederland.

Zolang de anderhalve meter op het terras in acht wordt genomen, kunnen klanten daar volgens Meyer gewoon van een hapje en een drankje genieten. Maar door de coronamaatregelen passen er straks veel minder mensen dan normaal, en dus ziet de kroegbaas een dubbel terras bij De Drie Gezusters wel zitten: ,,Dat is net zoveel als tweederde van ons normale terras.”

1 aprilgrap

Meyer zegt snel bij de gemeente Groningen aan te kloppen voor toestemming: ,,We moeten nu kijken of het mag. Als de toestemming er is, dan gaan we het doen.” De woordvoerder van burgemeester Schuiling laat weten nog geen duidelijkheid te kunnen geven over de uitvoerbaarheid van het plan.

De bouwtekening komt menig social mediagebruiker misschien bekend voor. In 2017 introduceerde de Drie Gezusters de terrasplannen al op Facebook, maar dat bleek later een 1 aprilgrap. ,,Het idee kwam nu wel goed van pas”, aldus Meyer.

Meyer wil meer hulp voor horecasector

Want de grap is er ten tijde van het coronavirus wel af voor Meyer. ,,Ik had in mijn stoutste dromen niet verwacht dat we in zo’n crisis terecht zouden komen.” De horecamagnaat heeft zo’n 2000 man in dienst. De coronacrisis valt hem dan ook zwaar.

Samen met een aantal andere grote horecaondernemers is hij drie weken geleden de actie Horecazorg gestart met de dringende oproep aan het kabinet om snel dieper in de buidel te tasten voor de noodlijdende horecasector. Nu de horeca 1 juni weer open mag, zijn ondernemers massaal op zoek naar creatieve oplossingen.

‘Misschien ook wel drie verdiepingen’

En zo kan een 1 aprilgrap drie jaar later tóch nog werkelijkheid worden. ,,Misschien bouwen we wel drie verdiepingen. Je weet het maar nooit”, zegt Meyer lachend. Volgens de horecamagnaat is dat allemaal goed te realiseren. ,,Al die evenementenbouwers die nu thuis zitten willen graag weer aan het werk. Zij bouwen ook VIP decks van twee, drie verdiepingen waar wel 1000 mensen op kunnen.”