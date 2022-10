Opnieuw te veel minderjarige asielzoekers in Ter Apel

Van der Burg: vrijdag nog steeds te veel jongeren in Ter Apel

Het zal niet lukken om te voldoen aan de uitspraak van de rechter over het maximale aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Ter Apel. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei in een debat in de Tweede Kamer dat hij de zogenoemde amv’ers daar zoveel mogelijk weg wil halen, maar dat het praktisch niet te doen is.

19 oktober