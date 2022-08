Opstootjes voor poorten van aanmeldcentrum Ter Apel, één aanhouding

Het is al maandenlang onrustig bij Ter Apel. Dat komt doordat de hele asielketen verstopt zit. Statushouders, die in Nederland mogen blijven, kunnen geen huis krijgen en blijven dus noodgedwongen in een asielzoekerscentrum wonen. Daardoor is er geen plek voor nieuwe asielzoekers. Ook crisisnoodopvanglocaties lossen de tekorten niet op. In Ter Apel moeten daardoor noodgedwongen mensen in de buitenlucht slapen. Enkele tientallen asielzoekers voeren daarom actie. Ze liggen voor de poort van het terrein, weigeren eten en drinken, en weigeren in geïmproviseerde tenten te gaan liggen.