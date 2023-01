Opvanglocatie Zoutkamp langer dicht vanwege slecht weer

Het COA beoordeelt donderdag of de opvanglocatie in Zoutkamp weer open kan. Voorlopig is er in Ter Apel in ieder geval genoeg plaats. Op dit moment verblijven daar zo’n 1500 mensen, terwijl er plek is voor 2000 vluchtelingen. Wel is het gedeelte waar asielzoekers die net aankomen uitgebreid vanwege de sluiting van Marnewaard. Er was plek voor 160 mensen, dat is uitgebreid naar 250.