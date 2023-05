Oranje Nassau VR3 wint van Heerenveense Boys VR2

FC Groningen dreigt met aangifte tegen 'onderzoeks­jour­na­list’

FC Groningen dreigt met aangifte tegen een journalist die voor het duel met Ajax van komende zondag een persoon met een stadionverbod wil binnenloodsen in Euroborg. De mediavertegenwoordiger is van plan om zo aan te tonen dat het mogelijk is om ondanks een stadionverbod naar een wedstrijd te gaan, meldt de club.