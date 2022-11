Oranjeheld Dick Nanninga wordt geëerd met muurschildering in Groningen

Oud-voetballer Dick Nanninga krijgt ruim zeven jaar na zijn overlijden een eerbetoon in zijn geboortestad Groningen. De voormalig Oranje-international, de enige die een velddoelpunt maakte voor het Nederlands elftal in een WK-finale, wordt geëerd met een muurschildering.

Net zoals bij andere sporters uit de streek, krijgt ook Nanninga een aandenken in de buurt waar hij opgroeide: de Oosterparkwijk. Graffitikunstenaar Jack Lack gaat de muurschildering maken. Het initiatief ervoor kwam van twee fans die in de wijk wonen. Zij begonnen een petitie die veel steun kreeg, waarna de gemeente Groningen en woningbouwcorporatie Nijenstee er gehoor aan gaven. Het kunstwerk komt op een flatgebouw naast de plek waar vroeger het Stadion Oosterpark van FC Groningen stond. In dat stadion begon Nanninga zijn voetballoopbaan voor amateurclub Oosterparkers. Ook speelde hij er in 1981 zijn laatste interland.

Nanninga, die in 2015 op 66-jarige leeftijd overleed, speelde het gros van zijn carrière in Nederland. Op 24-jarige leeftijd ging hij van Oosterparkers naar VV Veendam. Al na één seizoen werd hij overgenomen door Roda JC. Na acht seizoenen daar beleefde hij een kortstondig buitenlands avontuur in Hongkong, in de kleuren van Seiko. De kopsterke spits sloot zijn spelersloopbaan af bij MVV Maastricht.

WK-finale

Namens Oranje kwam Nanninga tot vijftien optredens, onder meer op het WK van 1978 in Argentinië. Daar verloor het nationale elftal onder leiding van bondscoach Ernst Happel de finale tegen het thuisland na verlenging met 3-1. Nanninga tekende met een kopbal voor het enige velddoelpunt ooit van Oranje op een WK-finale. Het betekende de 1-1 in de wedstrijd. Johan Neeskens scoorde vier jaar eerder in de WK-finale tegen West-Duitsland (1-2) uit een strafschop. In 2010 verloor Oranje in de finale na verlenging met 1-0 van Spanje.

Het kunstwerk wordt onthuld op zaterdag 26 november.