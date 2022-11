Overloop asielzoekers in Stadskanaal wordt afgebroken om winter

Noodopvang Groningse Stadska­naal verlengd

Nieuwe asielzoekers kunnen langer worden opgevangen in het Groningse Stadskanaal. De opvang in de noodlocatie daar, niet ver van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, wordt verlengd. Twee nachten in de week mogen asielzoekers er slapen.

6 oktober