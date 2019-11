Overvaller supermarkten in noorden spoorloos na doorknippen enkelband

De 28-jarige hoofddader van gewelddadige overvallen op supermarkten in Drenthe en Groningen heeft tijdens zijn verlof zijn enkelband doorgeknipt. De destijds in Emmen woonachtige man was sinds 24 oktober spoorloos.

Dat schrijft Dagblad van het Noorden. De overvaller werd in 2014 in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar en vijf maanden voor zijn aandeel in overvallen op supermarkten in Roden, Dwingeloo, Winschoten en Schoonebeek. Hij werd begin 2012 bij een poging tot een overval op de Albert Heijn in Sleen samen met twee medeverdachten opgepakt.

OM wil overvaller langer in gevangenis

De overvaller zou in december voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld, omdat hij dan tweederde van zijn straf heeft uitgezeten. Maar het Openbaar Ministerie wil daar een stokje voor steken, onder meer omdat de man vorige maand tijdens een verlof zijn enkelband doorknipte en een paar weken spoorloos was. Ongeveer een week geleden is hij weer opgepakt. Het OM gaat de rechtbank donderdag vragen om zijn voorwaardelijke invrijheidstelling uit te stellen en hem een jaar langer vast te houden.

Bedrijfsleider supermarkt met vuurwapen onder schot gehouden

Bij de overvallen, waarvoor hij en een groep andere mannen zijn veroordeeld, werd veel geweld gebruikt. Zo werd de bedrijfsleider van de C1000 in Dwingeloo met een vuurwapen onder schot gehouden terwijl de kluizen en kassa’s van de winkel werden leeggehaald. Bij de Albert Heijn in Roden gijzelden de overvallers achttien, veelal jonge, supermarktmedewerkers. Personeelsleden zijn vastgebonden en met een mes bedreigd. Tussen januari en april 2012 is ruim 50.000 euro buitgemaakt.