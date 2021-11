Partijleiders in gesprek met bevingsslachtoffers: ‘Kopen wij niks voor’

Als protest staan pal tegenover het provinciehuis enkele tractoren geparkeerd. Ook al staan vooral gesprekken met gedupeerden van de bevingsproblematiek op het programma. Toch trok Christiaan van Dijk van het Boeren Samenwerkingsverband Noord-Nederland naar Groningen: ,,Want de situatie hier is zeer nijpend.”

‘Dubbel zo hard’

Het stemt Van Dijk aan de ene kant positief dat ‘Den Haag’ naar de provincie is gekomen. ,,Maar aan de andere kant is het jammer dat het zover moet komen.” De actievoerder stelt dat Groningse boeren het extra zwaar hebben. Naast de bevingsproblematiek zitten zij met het gedoe van de stikstofcrisis in hun maag. ,,Dubbel zo hard”, noemt de voorman dat.

Volledig scherm Mark Rutte wordt door Christiaan van Dijk van het Boeren Samenwerkingsverband Noord-Nederland (BSNN) aangesproken bij aankomst bij het provinciehuis van Groningen. © ANP Tegen landbouwminister Carola Schouten heeft Van Dijk gezegd dat de spijker op de kop geslagen moet worden, en niet ernaast. ,,Ze moeten werken met de feiten die er liggen. En niet met aannames gaan rekenen. Ik denk dat Schouten het goed gehoord heeft. Maar of er wat mee gedaan wordt is het tweede... Ik denk het niet.”

'Tot op bot gemotiveerd’

Demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte zegt donderdagochtend dat al veel beloftes richting de Groningers niet zijn ingelost ,,en het laatste wat je dan moet doen is nieuwe beloftes daar bovenop stapelen”. Hij wil vooral luisteren naar ‘praktische dingen’ waardoor het schadeherstel en de versterking van verzwakte huizen sneller kunnen. Rutte kan geen garanties geven richting de gedupeerden, ,,anders dan dat iedereen tot op het bot gemotiveerd is om het voor elkaar te krijgen”.

Maar zolang er slachtoffers zijn, wordt het geld niet goed besteed, stelt Yvonne Morselt van de Groninger Bodembeweging. ,,We weten al 12 jaar niet anders dan dat Den Haag periodiek naar Groningen komt. Het kost ons veel moeite dit niet te beschouwen als een ritueel.” Morselt hoort geregeld dat er geld naar de regio gaat, maar merkt niet dat het bij de mensen terechtkomt.

‘Zien geen resultaat’

Morselt maakte zelf mee dat er alsmaar scheuren kwamen in een gerestaureerd monument in het dorp. ,,We hebben er drie jaar over gedaan om de schade vast te stellen. Dat kost dus drie jaar energie van je leven.” Morselt wil zich als voorzitter van de stichting inzetten voor mensen die nog 'gevangen zitten in zo'n pand’. ,,Het is voor hen een puinhoop, intens verdrietig. En er moeten kinderen opgroeien in zulke huizen.”

De Groningers weten volgens haar het beste hoe de bevingsproblematiek opgelost kan worden. ,,Zij hebben recht op een oplossing. Maar daar komen ze niet bij in de buurt, door soms met de beste bedoelingen opgestelde bureaucratische regels. Dat duurt te lang.”

Dat de politieke leiders speciaal voor de slachtoffers naar de provincie zijn gekomen doet Morselt nog niet zoveel. ,,Daar kopen wij weinig voor. Want we zien nog geen resultaat.”

‘Gevoel van schaamte’

Volgens CDA-leider Wopke Hoekstra zijn de verwachtingen van het formatieoverleg in Groningen ‘terecht hooggespannen’ en was het tempo van herstel ‘te lang te laag’ voor de bewoners. ,,Maar ik heb niet de illusie dat we dat vandaag met dit bezoek kunnen oplossen.” Wel vindt Hoekstra het belangrijk te laten zien ‘hoe serieus we het nemen’ en dat er snel voortgang komt.

Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, wil vooral luisteren naar de verhalen van Groningers. Dat doet hij met ‘een gevoel van schaamte over wat de provincie is aangedaan’. Er moet volgens hem actie worden ondernomen, maar verwacht niet dat de problematiek snel op te lossen is.

De onderhandelende partijen praten donderdag en vrijdag niet alleen met gedupeerden, maar ook met lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met de aardbevingsproblematiek. Binnenkort praten ze ook met slachtoffers van de toeslagenaffaire.

Volledig scherm Actievoerende boeren voor aanvang van de formatiegesprekken op het provinciehuis van Groningen. Informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) overleggen hier met de fractievoorzitters en secondanten van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. © ANP