Patrick T. kan zich weinig herinneren van brandstichting in kippenschuur: 'Ik raakte in paniek’

De 27-jarige Patrick T. uit Hoogezand, verdacht van brandstichting op een kippenbedrijf in Kiel-Windeweer, kan zich weinig meer herinneren van wat er is gebeurd in juli vorig jaar. Het OM eist twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Dat meldt het Dagblad van het Noorden .

Hij had bier en veel sterke drank gedronken, blijkt op de strafzitting donderdagmorgen voor de rechtbank in Groningen. Hij was op een schuurfeest in de buurt geweest.

Het was volgens hem niet de bedoeling dat het vuur zou overslaan naar de kippenschuren met mestkuikens. 100.000 mestkuikens kwamen om. Toch belde hij geen 112. ,,Ik raakte in paniek’’, zegt hij tegen de rechter. Hij sloeg op de vlucht en lag urenlang in een hennepveld naast het bedrijf. Hij zag de zwarte wolken over zich heentrekken en hoorde de sirenes. ,,Keek u naar de brand?’’ vraagt de officier van justitie. Patrick T. valt regelmatig stil, maar zegt nu snel: ,,Nee, ik keek niet.’’

Beveiligingscamera’s van Maatschap De Groot, met de brandstichter goed in beeld, circuleerden al gauw na de brand op sociale media. Toch duurde het vier dagen voordat Patrick zichzelf aangaf bij de politie. Op aandringen van zijn zus, die hem had herkend. ,,Ik schaamde me heel erg’’, verklaart hij. Van de brandstichting zelf kan hij zich niets meer herinneren.

Grote frustratie over zichzelf en zijn leven liggen ten grondslag aan zijn handelen, blijkt op de zitting. T. drinkt veel en wordt door derden ‘labiel’ genoemd. Er zijn problemen binnen de familie en hij heeft moeite met het vinden van werk. Op het schuurfeest liep hij vanwege schofferend gedrag een blauwtje en kreeg hij woorden met omstanders. ,,Baalde u dat u het weer verpest had?’’ vroeg de rechter.

Moeder kippenboer kreeg beroerte kort na brand

Kippenboer Jaap de Groot vertelt tijdens de zitting dat de brand een enorme impact heeft op zijn gezin. De maatschap was helemaal gemoderniseerd. Zijn moeder kreeg een beroerte kort nadat ze beelden van de brand op televisie zag. ,,Ze is nooit weer bijgekomen en overleden.’’

Wat jij in een paar minuten tijd hebt verwoest’’, hield hij T. voor. De Groot en zijn zoon hebben amper nog plezier in hun werk. ,,We lopen allemaal op onze tenen.’’ Omdat de regelgeving is aangepast, is herbouwen een hele opgave. En intussen mist het bedrijf grote inkomsten. ,,Ons hele hebben en houwen is in vlammen opgegaan’’, aldus De Groot. ,,Wat jij in een paar minuten tijd verwoest hebt.’’

Patrick T. hoort de slachtofferverklaring stilletjes aan. ,,Dit wens ik niemand toe’’, zegt hij.

Celstraf geëist tegen brandstichter Patrick T.

Tegen brandstichter Patrick T. is voor de rechtbank 24 maanden cel geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Hij moet zich dan verplicht laten behandelen en hij krijgt een meldplicht, aldus het OM.

Volgens de officier van justitie heeft T. bewust de auto bij het kippenbedrijf in Kiel-windeweer in brand gestoken en daarmee op de koop toegenomen dat de schuren met kuikens in vlammen zouden opgaan.

,,Een derde van het bedrijf is weg, er is een miljoenenschade. De impact is groot en 100.000 kippen hebben het leven gelaten.’'

Volgens deskundigen is T. verminderd toerekeningsvatbaar. De voorwaardelijke strafeis is onder de voorwaarde dat T. wordt behandeld. ,,T. moet de hulp krijgen die hij nodig heeft’’, aldus de officier van justitie. ,,De grote vraag waarom blijft echter vandaag ook onbeantwoord.’’

Miljoenen schade

De financiële schade loopt in de miljoenen en de brand zorgde voor veel maatschappelijke onrust. T. heeft uren rondgehangen rond het brandende bedrijf zonder hulpdiensten te waarschuwen. Dat is kwalijk volgens justitie.

T. heeft een ontwikkelingsstoornis en een vermijdende persoonlijkheid. De reclassering vindt behandeling en begeleiding nodig. T. zegt daaraan mee te willen werken. Zijn voorarrest is half december geschorst. Hij heeft inmiddels betaald werk en sindsdien gebruikt hij geen drank en drugs. ,,Drank blijft een risicofactor’’, aldus de rechter.

Advocaat T: Verdachte is meer gebaat bij behandeling

De advocaat van T. vraagt de rechtbank om zijn cliënt geen celstraf op te leggen langer dan zijn voorarrest (vijf maanden) al is geweest. T. zou meer gebaat zijn bij behandeling.