Peter Spijkerman stopt als baas Nationaal Coördinator Groningen

Dusan Tadic teleurge­steld in fans FC Groningen: ‘Dit heb ik niet verdiend’

Ajax had het lastig vandaag in Groningen, maar weer slaagden de Amsterdammers erin om de drie punten toch mee naar huis te nemen (1-3). Aanvoerder Dusan Tadic was na afloop gematigd tevreden over het spel, maar vooral teleurgesteld over de fans van zijn oude club FC Groningen. Tadic werd veelvuldig uitgefloten door het thuispubliek. „Dit heb ik niet verdiend”, aldus de Serviër.

2 april