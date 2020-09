Piraten overvallen schip van Groningse rederij voor de kust van Nigeria

Rederij Seatrade

De internationale reder Seatrade Shipmanagement B.V. heeft een lange geschiedenis die begon in Groningen. In 1951 werd het Scheepvaartkantoor Groningen opgericht door vijf kapitein-eigenaren. Ze hadden hun wortels in de kustvaart met scheepjes als tjalken en schoeners. Dit bedrijf was de voorloper van Seatrade.

In de jaren zestig werd een drastische ommezwaai gemaakt, toen werd besloten om over te stappen op koelschepen, iets wat nog niet eerder was gebeurd in de kustvaart. Seatrade is in vergelijking met de grote rederijen met containerschepen een kleine rederij. Anderzijds is Seatrade de grootste gespecialiseerde koel- en vriesvaartrederij ter wereld, met 58 schepen en meer dan 20 locaties over de hele wereld.