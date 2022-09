Politie arresteert man met mogelijk een vuurwapen voor ernstige mishandeling in Groningen

Zwaarste mogelijke aardbeving in Groningen lager ingeschat: niet 7,2 maar 6,5 op schaal van Richter

De kans op zeer zware aardbevingen in het Groninger gasveld is lager dan voorheen werd ingeschat. De zwaarst mogelijke aardbeving heeft volgens de nieuwe schattingen een kracht van 6,5 op de schaal van Richter, in plaats van 7,2. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

15:32