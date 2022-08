Politie arresteert naakte man op Groninger Zuiderdiep

Invoering nieuwe ov-chip­kaart en betalen met bankpas in ov vertraagd

De landelijke invoering van in- en uitchecken in het openbaar vervoer met een betaalpas of creditcard gaat langzamer dan voorzien. Ook de introductie van een nieuwe ov-chipkaart is vertraagd. Toch maakt Bas van Weele, programmadirecteur ov-betalen, zich geen grote zorgen. ,,We kiezen ervoor om kwaliteit boven snelheid te laten gaan.”

3 augustus