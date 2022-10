Politie beëindigt festival met honderden bezoekers in Betonbos

Advocaat mag gevangenis Ter Apel niet in na vermeend binnensmok­ke­len van spullen

De gevangenis in Ter Apel heeft een advocaat de toegang ontzegd omdat hij ervan wordt verdacht spullen naar binnen te hebben gesmokkeld. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie na berichtgeving hierover in de Telegraaf. Tegen de advocaat is aangifte gedaan en ook de deken van de Orde van Advocaten in Midden-Nederland is ingelicht.

