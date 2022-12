Politie Groningen is op zoek naar man die personeel Akerhof dwong geld af te geven

OM eist 9 jaar cel tegen vader wegens doden eigen baby: ‘Hij had nog een heel leven voor zich’

Tegen een 40-jarige man uit Veendam is een gevangenisstraf van negen jaar geëist voor het doden van zijn eigen kind. De man zou op 30 november vorig jaar zijn zoontje van zeven weken zodanig hebben mishandeld, dat de baby een dag later in het ziekenhuis overleed. De baby overleed in de armen van zijn moeder.

14 december