Politie hoopt op gouden tip over dode bij drugslab Kiel-Windeweer: zaak komt morgen in Opsporing Verzocht

Oud-burgemees­ter Loppersum voelde zich lange tijd onbegrepen in Groningen­dos­sier: ‘Schandalig, echt schandalig’

Albert Rodenboog, de voormalig burgemeester van het door aardbevingen zwaar getroffen dorp Loppersum, heeft zich lange tijd onbegrepen gevoeld toen hij misstanden aan de orde stelde in het Groningse gasdossier. Hij noemt het “schandalig, echt schandalig” dat de productie in 2013 is opgeschroefd, na een zware aardbeving in het nabijgelegen Huizinge in 2012.

13:29