Politie schiet agressieve hond in Groningen dood

Groninger opgepakt voor diefstal grote hoeveel­heid putdeksels

De politie heeft een 39-jarige man uit Groningen opgepakt die wordt verdacht van de diefstal van een grote hoeveelheid putdeksels uit de straten in zijn woonplaats. Eind vorig jaar werden in de gemeente in een maand tijd meer dan honderd putdeksels ontvreemd.

31 januari