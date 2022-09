Politie vindt 1,5 kilo hennep en hasj in woning in Groningen

De politie heeft woensdagavond 1,5 kilo aan hennep en hasj gevonden in een woning in de wijk Paddepoel in Groningen, zo schrijft ze op Instagram. ‘Na een anonieme tip troffen we in een woning 1,5 kilo hennep en hasj aan.’