Provincie Groningen neemt regie in eigen hand: ‘Geen grote wind- en zonneparken meer’

Reden voor de koerswijziging is het gebrek aan ruimte in de provincie. Er is veel nieuwe grond nodig voor allerlei bouwprojecten. Ook blijven grote delen van de provincie landbouwgebied. In de provincie zijn ook vijf industriegebieden te vinden: De Eemshaven, Oosterhorn, Groningen Westpoort, Veendam/Hoogezand en Ter Apelkanaal. In de Eemshaven is bijvoorbeeld ruimte voor grote datacenters, al is dit wel in overleg met het rijk.