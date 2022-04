Provincie, ministerie en Duitse deelstaat onderzoeken rechtstreekse treinverbinding Groningen-Bremen

Indebuurt Groningen Oekraïense songfesti­val­act komt naar Bevrij­dings­fes­ti­val Groningen

De Oekraïense band Go_A, die vorig jaar vijfde werd tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, treedt op 5 mei op tijdens Bevrijdingsfestival Groningen. De organisatie laat ook weten dat het tijdens het optreden mogelijk is te doneren aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

19 april