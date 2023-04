Publiek dit weekend welkom in kwekerijen door heel Nederland tijdens Kom in de Kas

Kampeer­dorp De Zandstuve in Rheeze kan straks hele jaar open blijven: ‘Vrolijk van lachende gezichten’

De start van het campingseizoen is in aantocht en bij Kampeerdorp De Zandstuve in Rheeze vieren ze dat met een fonkelnieuwe accommodatie. De trots bij eigenaren Mariska en Gerdinand Eshuis overheerst, want de plannen die door corona op een laag pitje werden gezet, zijn nu zo goed als uitgevoerd. ,,Dit geeft smoel aan ons dorp.”