Rechtbank bekritiseert ‘zeer onzorgvuldig’ OM, maar gaat wel verder met 'zwembadmoord’

De rechtbank in Groningen vindt dat het Openbaar Ministerie ‘zeer onzorgvuldig’ heeft gehandeld bij het verzamelen van bewijs in de zaak rond de Groningse ‘zwembadmoord’. Toch gaat het proces dinsdag verder, iets wat de advocaten van de vier verdachten maandag probeerden te voorkomen.

Volgens de advocaten heeft kroongetuige Willem P. belastende sms-berichten, die door een van de verdachten zouden zijn geschreven, zelf gemaakt en is dat door het OM onvoldoende onderzocht. Met dit ‘onherstelbaar vormverzuim’ is het OM niet-ontvankelijk, zeiden ze. De officier van justitie gaf toe dat het onderzoek naar de ‘mogelijk gefabriceerde berichten’ zorgvuldiger had gekund. Van bewuste misleiding door het OM is volgens de officier geen sprake.

,,We gaan ervan uit dat de berichten vervalst zijn”, zei de rechter na lang beraad. Maar de rechtbank vindt de fouten van het OM vooralsnog onvoldoende voor niet-ontvankelijkheid. Later in het proces wordt hier opnieuw door de rechter over geoordeeld.

Op 10 juli 2012 werd Jan Elzinga (40) bij een zwembad in het dorp Marum doodgeschoten. Schutter Pascal E. werd veroordeeld tot vijftien jaar cel. P. had hem instructies gegeven en kreeg twintig jaar. P. heeft tot zijn veroordeling in 2014 gezwegen, maar is in de cel alsnog gaan praten met het OM. Hij kwam onder meer met de sms’jes. P. stelt dat de vriendin van Elzinga, haar broer en haar moeder de opdracht gaven voor de moord. Elzinga zou zijn vriendin mishandelen. P. kreeg strafkorting voor zijn verklaring.

De man zou maandag door de advocaten worden bevraagd over de sms’jes, maar was afwezig. Het OM weet niet waar hij is. Voor de strafzaak zijn acht dagen uitgetrokken. Het OM doet zijn ‘uiterste best’ om P. alsnog naar de rechtbank te krijgen.

Monique H. (43), haar broer Marcel (40) en moeder Jacoba (60) worden verdacht van het uitlokken van moord. Johan L. (57) is de vierde verdachte. Hij zou volgens P. eerst gevraagd zijn voor de huurmoord, maar hebben geweigerd. L. heeft uiteindelijk wel het moordwapen geleverd, aldus P.