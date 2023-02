Regio Groningen maakt als eerste vaste afspraken over asielopvang: 'Geeft rust’

Geen concrete maatrege­len in Ter Apel voor komst nareizi­gers

Veiligheidsregio Groningen is niet bezig met concrete maatregelen rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel nu het kabinet de nareisbeperking heeft afgeschaft. ,,We denken natuurlijk altijd na over scenario’s die in het verlengde liggen van die van afgelopen zomer”, aldus een woordvoerder. Daarmee doelt hij op de drukte bij het aanmeldcentrum, waardoor er mensen buiten moesten slapen.