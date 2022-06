Rode Kruis: ‘situatie ter Apel is onmenselijk en onhoudbaar’

Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis, is in spoedoverleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en met staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel en Migratie) om te spreken over deze noodsituatie. Het Rode Kruis zal de tenten binnen enkele dagen weghalen, wordt ook gemeld. De overheid wordt dringend opgeroepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. ‘Het Rode Kruis kan dit niet oplossen.’

Slapen op stoelen

De noodhulporganisatie plaatste eerder deze week vijftig tenten bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, dat kampt met grote capaciteitsproblemen. Als gevolg van deze capaciteitsproblemen moesten de afgelopen periode meermaals asielzoekers op stoelen slapen. In de vijftig tenten kunnen in totaal tweehonderd mensen slapen. “We weten dat het personeel van het COA keihard werkt om de situatie in goede banen te leiden en dat dit zwaar is. Tegelijkertijd zien we dat de mensen op de vlucht de dupe zijn van deze opvangcrisis in Nederland. Dit gaat om mensen op de vlucht op zoek naar een veilige plek. Gezinnen met kinderen. We kunnen niet op deze manier met mensen omgaan”, aldus Van Schaik.