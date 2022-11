Rook in monumentale beuk op landgoed De Baak

Taakstraf van 40 uur voor aanknopen seksuele relatie tbs’er

Een 34-jarige psychologe uit Assen krijgt een taakstraf van 40 uur, omdat ze een seksuele relatie heeft gehad met een tbs’er uit Groningen die aan haar zorg was toevertrouwd. Ze werkte destijds in de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) in Assen.

21 november