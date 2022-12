Ruim honderd putdeksels gestolen in Groningen: ‘Levensgevaarlijk, kind kan er helemaal in vallen’

Landelijke staking streekver­voer voorlopig van de baan

Een landelijke vierdaagse staking in het streekvervoer is voorlopig van de baan. FNV had werkgevers in het streekvervoer een ultimatum gesteld tot vandaag om in te gaan op de eisen van de vakbond voor een nieuwe cao. ,,Maar we hebben nu afgesproken om verder te praten met werkgevers”, stelt een woordvoerder van de vakbond.

11 december