Rutte voor zevende keer naar Groningen voor gesprekken over aardbevingsproblemen

Premier Mark Rutte gaat woensdag opnieuw naar Groningen om zich te laten bijpraten over de voortgang in de versterking van huizen en de afhandeling van schades in het aardbevingsgebied. Hij gaat eerst langs bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) in de stad Groningen en daarna bij bewoners in een dorp, en bij jongeren die meewerkten aan een filmproject over het opgroeien in een aardbevingsgebied.