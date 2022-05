RvS: verbeter positie Groningse gedupeerden bij versterking huis

Het aangepaste wetsvoorstel voor versterking van door aardbevingen getroffen gebouwen in Groningen schiet tekort, stelt de Raad van State. De positie van gedupeerde eigenaren die in eigen beheer hun woning willen versterken, moet beter.

Dat stelt de Raad van State in zijn advies over het aangepaste wetsvoorstel van staatssecretaris Hans Vijlbrief (Economische Zaken) over regelingen en voorwaarden om getroffen panden in de provincie Groningen te versterken. De bezwaren van de Raad richten zich op eigenaren die de versterking van hun eigendom in eigen beheer willen voorbereiden en uitvoeren. Het is voor hen niet duidelijk wat zij van de overheid kunnen en mogen verwachten, stelt de RvS.

In het aangepaste wetsvoorstel is onder meer niet helder wanneer eigenaren het initiatief tot versterking kunnen nemen en wat versterking in eigen beheer inhoudt. Omdat de overheid verantwoordelijk is voor de veiligheid, moet de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ook bij deze mensen een toets op de (on)veiligheid van hun pand uitvoeren. Dat moet met voorrang gebeuren, adviseert de Raad van State. Eigenaren die de versterking van hun bezit zelf willen oppakken, moeten zo veel mogelijk worden geholpen.

De financiële steun voor initiatiefnemers die de versterking zelf oppakken is op sommige vlakken te beperkt, maar op andere vlakken juist te ruim stelt de Raad van State verder. In het gewijzigde wetsvoorstel is de mogelijkheid voor eigenaren om advieskosten vergoed te krijgen geschrapt. Dat vindt de RvS geen goed idee. Door wel een vergoeding voor advieskosten te geven wordt de positie van de gedupeerde eigenaar verbeterd en “kunnen onnodige conflicten worden vermeden”. Aan de andere kant vindt de raad de speciale vergoeding die het kabinet de initiatiefnemers wil bieden bij een bezwaar- of beroepsprocedure, overbodig. Het bestaande stelsel van rechtsbijstand en proceskostenvergoeding volstaat.

Het kabinet houdt vast aan de ruimere rechtsbijstand voor Groningse gedupeerden, zo schrijft Vijlbrief in reactie op het RvS-advies. Die is “gerechtvaardigd voor de situatie waarin de inwoners van Groningen zich bevinden”. De kosten ervan worden aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) doorberekend.

Wel staat in het aangepaste wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer is ingediend, duidelijker omschreven wat eigenaren mogen verwachten als zij de versterking in eigen beheer uitvoeren.