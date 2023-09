SC Stadspark 1 afgemaakt door The Knickerbockers 1 op Sportpark Universitair Sportcentrum

SC Stadspark 1 heeft ontzettend geworsteld in de uitwedstrijd tegen The Knickerbockers 1 en werd definitief verslagen 12-1 in de Mannen KNVB beker Amateurs poulefase Groep 2.