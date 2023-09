Schaatsacademie Sven Kramer breidt opnieuw uit met nieuwe locaties: ‘We zijn ontzettend blij’

De schaatsacademie van oud-topschaatser Sven Kramer gaat opnieuw uitbreiden. De zogenoemde Sven Kramer Academy (SKA) bood in Thialf in Heerenveen, Twente en Tilburg al trainingen en clinics aan om kinderen en volwassenen in contact te brengen met de sport. Nu worden ook Groningen en Geleen toegevoegd als locaties van de schaatsacademie. Op 28 oktober wordt gestart in Groningen en in november volgt de kick-off in Geleen.