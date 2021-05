Schattig: zeehondenpup Pieterburen vernoemd naar jarige koningin Máxima

Het diertje werd vanochtend aangetroffen op een lastige locatie in de jachthaven van Vlieland. Aangezien het diertje is opgevangen op de dag dat de koningin 50 jaar is geworden, vond het centrum het toepasselijk de pup naar haar te vernoemen. De pup is een mannetje, waardoor het Maximo is geworden.

Eerste zeehond

Maximo is de eerste zeehond die het centrum dit seizoen opvangt. Inmiddels is de pup gecontroleerd door de dierenartsen en het gaat redelijk met hem. ‘Waarschijnlijk is hij zo’n twee dagen oud en prematuur. Dat maakt hem nog erg zwak en hij wordt daarom nauwlettend in de gaten gehouden door de dierenartsen en intensief verzorgd’, meldt een woordvoerder.

Voorlopig zal het diertje nog niet in het echt te bewonderen zijn voor publiek. Het Zeehondencentrum, dat dit jaar eveneens 50 wordt, zal de deuren nog gesloten moeten houden wegens de coronamaatregelen. De pup is wel dagelijks via sociale media te zien.