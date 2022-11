Schiermonnikoog denkt na over vuurwerkverbod

Pieterbu­ren vangt opnieuw verstrikte zeehond op, tweede keer in drie maanden

Bij Zeehondencentrum Pieterburen is voor de tweede keer in drie maanden een verstrikte zeehond binnen gebracht. Het gewonde dier werd op Terschelling gevonden. Het is de tweede keer in drie maanden dat een zeehond verstrikt raakt in zwerfafval.

20 oktober