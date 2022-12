Schoonfamilie en ex-partner krijgen 20 jaar cel voor beramen 'zwembadmoord’ in Marum

Van der Burg: nu genoeg plek om nieuwe asielzoe­kers op te vangen, aantal Ter Apel moet omlaag

Op dit moment is er genoeg capaciteit om nieuwe asielzoekers op te vangen. Er zijn zelfs vele honderden bedden onbezet in de noodopvang en de crisisnoodopvang, meldde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Maar, waarschuwde hij, dat is niet iets “om ons rijk te rekenen”. In de winter is er altijd een lagere instroom.

