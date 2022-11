‘Schrootverwerker PMC in Farmsum failliet verklaard’

Schrootverwerker Purified Metal Company (PMC) in Farmsum is failliet verklaard, schrijft RTV Noord. PMC was pas sinds 2020 in bedrijf. De bouw van de fabriek in Farmsum kostte 70 miljoen euro. Het merendeel van dat bedrag kwam uit overheidsgeld.