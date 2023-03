Scooterrijder en fietser gewond bij botsing in Groningen

Factcheck Stilstaan­de windmolens zijn voor Belang van Nederland hét bewijs van ‘overaanbod’ groene stroom

Rijdend door de provincie ziet lijsttrekker Robert Pestman van Belang van Nederland (BVNL) in Groningen geregeld windmolens stilstaan. Hét bewijs dat er meer groene stroom wordt opgewekt dan dat er vraag naar is, volgens hem. AD, de regionale titels, Nieuwscheckers en Pointer zochten het uit. Het komt voor dat turbines bij ‘overaanbod’ niet draaien, maar het gaat om ‘enkele uren’ en dit is niet de enige reden daarvoor.