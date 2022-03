Shockvlogger gaat door het lint in Groningen, mishandelt agent, politie moet pepperspray en taser gebruiken

De politie heeft de 42-jarige Groningse shockvlogger Alex Soze aangehouden voor de mishandeling van een agent. Hij werd aangehouden in de Poelestraat, op beelden is te zien hoe hij agenten slaat en schopt voordat hij wordt overmeesterd. Dat schrijft Dagblad van het Noorden.

Soze was net weer op vrije voeten na een celstraf van maanden en zit nu opnieuw vast. Woensdagnacht slaat hij met zijn vuisten op een politieauto die op weg is naar een hulpverleningsmelding. Daarna slaat hij een agent op de grond en schopt op hem in. Getuigen zien hoe de politie Soze met pepperspray en een taser op de grond weten te krijgen. De shockvlogger is snel weer op de been. Daarna loopt hij stoer te doen tussen zijn toeschouwers. Uiteindelijk wordt hij overmeesterd door drie politiemannen.

De beelden van de aanhouding gingen viraal en zijn op het internet te vinden. Een agent moest vanwege zijn verwondingen naar de eerste hulp, dat schrijft de politie op Facebook.

,,Wat een commotie, best heftig‘’, zegt een getuige. Eerder op de avond had hij Soze al zien rondlopen. ,,Hij liep maar heen en weer, best agressief. Dat doet hij altijd zo. Helemaal leip, het leek wel alsof hij aan de coke zat of zoiets. Deze man moeten ze echt opsluiten.‘’

En dat is ook gebeurd, de agent die is aangevallen gaat aangifte doen. ,,We nemen geweld tegen politieambtenaren zeer serieus‘’, zegt een politiewoordvoerder.

Vorig jaar werd Soze veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en een boete van 1100 euro. Dit nadat hij was doorgereden nadat hij met zijn auto een voetganger had aangereden en mishandeld in oktober 2020. In totaal zat hij acht maanden vast, waar hij nog meer voor veroordeeld is is niet duidelijk, daar doen de politie en OM geen uitspraken over.