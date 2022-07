Softdrugs in beslag genomen bij inval in Groningen

Groningse agent die ruzie wilde sussen in buik getrapt, man (19) uit Haren aangehou­den

Een politieagent is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld op de Peperstraat in het centrum van Groningen. De agent wilde bemiddelen bij een ruzie en kreeg daarbij een trap in zijn buik. De agent is ter controle naar het ziekenhuis overgebracht.

25 juli